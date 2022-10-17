



В Ейске на многоэтажку рухнул военный самолет

В российском Ейске, Краснодарский край, самолет рухнул на жилые дома.

Судя по кадрам, после этого вспыхнул масштабный пожар.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.

Упавшим самолетом оказался Су-34 с боекомплектом. Боеприпасы начали детонировать.

Самолёт вкс рф упал на многоэтажку в городе Ейск (россия) pic.twitter.com/7LkswZrZEJ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) October 17, 2022

Российские СМИ сообщают, что во время учебно-тренировочного полета возникли технические неполадки, в результате чего военный самолет рухнул на девятиэтажный дом. По словам губернатора, пострадало 17 квартир.





Позже в МЧС сообщили, что число жертв



По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться.



По данным экстренных служб Ейска, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 4 уровень сложности. В минобороны РФ сообщили, что Су-34 взлетал с военного аэродрома южном военном округе. По предварительным данным, погиб как минимум один человек, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии.Позже в МЧС сообщили, что число жертв возросло до трех, а госпитализированы 15 человек. Эвакуированные после пожара в доме будут временно размещены в пансионатах.По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться.По данным экстренных служб Ейска, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 4 уровень сложности.

Ейск.

Кто там за кадром говорит про "бедных людей?"

Эти люди явно радовались постоянным бомбардировкам украинских городов. pic.twitter.com/YLAb3WyCKZ — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) October 17, 2022

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации. Он поручил губернатору, главам МЧС и минздрава вылететь в Ейск для оказания помощи пострадавшим.

По факту крушения военного самолета возбуждено уголовное дело. Прокуратура Кубани организовала проверку.



Стоит отметить, что официальные СМИ РФ говорят об одном погибшем, назвав взрыв сначала "хлопком". Позже сообщение было удалено, а вместо него было опубликовано о взрывах.