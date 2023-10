Момент атаки на сотрудника посольства Израиля в Пекине: видео

Момент атаки на сотрудника посольства Израиля в Пекине был заснят на видео.



Нападение зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.



Судя по кадрам, завязалась борьба, террорист несколько раз ударяет дипломата ножом, после чего скрывается с места происшествия.



Пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу. Как сообщалось ранее, полиция выставила охрану возле здания дипучреждения. Также офицеры дежурят возле палестинского посольства.

Disturbing video ‼️



A person of Middle Eastern origin stabbed several times an Israeli diplomat in Beijing, China.



People around the world, especially Jews, should consider avoiding large gatherings in public places. pic.twitter.com/thwL5nRJ2n