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Мобилизованный житель Тывы упился насмерть
25.10.2022 13:22 Аркадий Бочаровский

Мобилизованный житель Тывы упился насмерть

Власти Тывы распространили следующее сообщение:

В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тывы

Главе Тывы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие.

Дополнительно уточняется, что в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим, расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление Следственного комитета России, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.

Глава Тывы поручил зампреду Тимуру Куулару поддерживать взаимодействие с указанными правоохранительными органами.

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