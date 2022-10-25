



Мобилизованный житель Тывы упился насмерть

Власти Тывы распространили следующее сообщение:



В Новосибирске произошло ЧП с участием мобилизованных из Тывы



Главе Тывы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие.



Дополнительно уточняется, что в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим, расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление Следственного комитета России, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.



Глава Тывы поручил зампреду Тимуру Куулару поддерживать взаимодействие с указанными правоохранительными органами.