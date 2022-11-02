



Мобилизованных в России заедают вши

Мобилизованные в России страдают от вшей. Вспышка педикулеза произошла в учебном центре министерства обороны РФ в Елани.



Об этом изданию ЕАН сообщил один из мобилизованных.



"Вши заедают, сил уже нет. Все ходят постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает, так как военный городок не был рассчитан на такое большое количество людей", - рассказал он.



По его словам, иногда мобилизованным удается договориться с местными жителями, которые "почасово сдают в аренду свои ванные".



"Люди объединяются в группы, скидываются и идут мыться", - продолжил собеседник издания.



Как пишет ЕАН, депутат Госдумы РФ Максим Иванов подтвердил существование такой проблемы.