



Мнимое перемирие в Судане: авиаудары и танковый обстрел

В пятницу, 28 апреля, несмотря на объявленное перемирие, Хартум сотрясли авиаудары, а также обстрелы из танков и артиллерии.



По словам очевидцев, обстрел также был зафиксирован рядом с суданской столицей в городе Бахри.



Накануне армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа, однако по словам очевидцев, режим прекращения огня не наступил.



Из-за боевых действий, охвативших страну с 15 апреля, были убиты минимум 512 человек, около 4200 ранены, десятки тысяч бежали, спасая свою жизнь.



США назвали "тревожными" продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, которые наблюдаются в жилых кварталах столичного региона.



"Ситуация сегодня утром очень страшная. Мы слышим авиаудары и звуки взрывов. Мы не знаем, когда закончится этот ад", — сказал 65-летний житель Бахри Махасин аль-Авад в комментарии Reuters.



По его словам, мирные жители находятся в постоянном страхе за себя и жизни детей.



"Силы быстрого реагирования" обвинили армию Судана в стрельбе по турецкому эвакуационному самолету, в результате чего был ранен член экипажа, а также был поврежден топливный бак. Они объявили, что продолжающиеся воздушные удары препятствуют эвакуации иностранных дипломатических миссий.