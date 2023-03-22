



Минздрав отзывает зеленую фасоль Telefrost после обнаружения в ней бактерий

Министерство здравоохранения в среду объявило об отзыве всех продуктов из зеленой фасоли Telefrost после того, как во время проверки на одном из заводов производителя были обнаружены бактерии Listeria.



Это был второй отзыв продукции Telefrost за несколько месяцев. В феврале все замороженные овощи Telefrost были сняты с полок после того, как в нескольких пакетах были обнаружены листерии.



В ходе последней проверки опасные бактерии были обнаружены в 800-граммовых пакетах измельченной стручковой фасоли со сроком годности до 1 января 2025 года. Минздрав рекомендовал потребителям, купившим такие пакеты, выбросить их.



Листерия – это заболевание пищевого происхождения, которое в незначительных случаях может вызывать сильную лихорадку и тошноту, но заражение инфекцией может стать фатальным для людей с ослабленной иммунной системой и маленьких детей, а также вызывать выкидыши у беременных женщин.

Бактерия является одним из самых устойчивых пищевых патогенов. В отличие от многих других микробов, она может развиваться даже при низких температурах уничтожается только путем термической обработки пищи и пастеризации.