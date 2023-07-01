



Мемориал жертвам Холокоста в Париже разрушен протестующими



Мемориал Холокоста в Нантере, пригороде Парижа, известный как Мемориал мученикам депортации, подвергся вандализму бунтовщиками в пятницу на фоне большой волны антиполицейских протестов. Об этом сообщает The Jewish Chronicle.



“Мемориал мученикам депортации в Нантере чествует 200 000 человек, которые были отправлены из Виши во Францию ​​в немецкие концлагеря во время Второй мировой войны”, – написало Движение за борьбу с антисемитизмом.



“Вандализм в отношении этого памятника оскверняет память о жертвах нацизма. В условиях социальных волнений, которые в настоящее время охватывают Францию, мемориалы жертвам Холокоста необходимо уважать и защищать”, – заявило Движение по борьбе с антисемитизмом.



По сообщению The Algemeiner, во время акции в четверг мужчина пытался поджечь французский флаг, развевающийся над памятником, но его оттащили другие протестующие.

