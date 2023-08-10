



Мать убила троих дочерей, потому что одна из них "закатила истерику"

В Новой Зеландии женщину обвиняют в убийстве троих дочерей, потому что одна из девочек "закатила ей истерику".



По данным MailOnline, дети - шестилетняя Лиана и двухлетние близнецы Майя и Карла - были задушены в сентябре 2021 года.



Уточняется, что 42-летняя Лорен Энн Дикасон отрицает умышленное убийство. Женщина предстала перед Высоким судом Крайстчерча 9 августа. Она рыдала на слушании.



По словам психолога, истерика Карлы "довела обвиняемую до крайности". Женщина якобы себя убедила в том, что убийство детей и ее самоубийство будет "счастливым концом" для всей семьи.



Незадолго до этого миграционный советник семьи, переехавшей в Новую Зеландию, попросил предоставить более подробную информацию о психическом здоровье женщины. Психолог утверждает, что это было последней каплей перед ее "срывом".



По версии следствия, ее муж ушел на ужин, когда старшая дочь "закатила истерику". Женщина попыталась сначала задушить детей проводом. Когда это не сработало, она использовала одеяло. После этого она переоделась в пижаму и дважды безуспешно пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.



"Я не хотела причинять боль своим детям — я хотела, чтобы они были со мной. Я чувствовала, что мы совершим огромную ошибку, которую невозможно исправить. Я чувствовала себя беспомощной и безнадежной", - сказала подсудимая, рыдая в суде.