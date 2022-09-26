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Массовые протесты в Дагестане: новые подробности
26.09.2022 17:52 Алина Груднева

Массовые протесты в Дагестане: новые подробности

В Дагестане продолжаются массовые акции протеста против частичной мобилизации. 

 
Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".
 
В Махачкале и Хасавюрте на митинги вышли сотни людей. В первом городе вспыхнули ожесточенные столкновения с силовиками. Уже известно о минимум 20 задержанных, среди которых есть двое журналистов.

По данным канала Sota, задержаны главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер и корреспондент "Нового дела" Идрис Юсупов.
 
В Хасавюрте силовики жестко разогнали протестующих.

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