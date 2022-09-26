



Массовые протесты в Дагестане: новые подробности

В Дагестане продолжаются массовые акции протеста против частичной мобилизации.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

В Махачкале и Хасавюрте на митинги вышли сотни людей. В первом городе вспыхнули ожесточенные столкновения с силовиками. Уже известно о минимум 20 задержанных, среди которых есть двое журналистов.



По данным канала Sota, задержаны главный редактор RusNews Сергей Айнбиндер и корреспондент "Нового дела" Идрис Юсупов.

В Хасавюрте силовики жестко разогнали протестующих.