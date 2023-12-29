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Массированный удар по Украине: в Польше - нарушение воздушного пространства
29.12.2023 12:26 Алина Груднева

Массированный удар по Украине: в Польше - нарушение воздушного пространства

В пятницу, 29 декабря, во время массированной атаки россиян на Украину, в Польше зафиксировали нарушение воздушного пространства.

По данным пресс-службы оперативного командования польских Вооруженных сил, это случилось в утренние часы.

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"Со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны", - сообщили в ВС Польши.

Из-за нарушения воздушного пространства, в рамках выполнения оперативных процедур командующий мобилизовал все имеющиеся в распоряжении силы и средства.

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