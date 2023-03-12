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Масштабный пожар в национальном парке в Южной Корее
12.03.2023 12:33 Ирина Демьянова

Масштабный пожар в национальном парке в Южной Корее

Более 900 тысяч гектаров леса сгорели в результате масштабного пожара в южнокорейском Национальном парке Маунт Джири, сообщает Yonhap.

Пожар возник в субботу, 11 марта, в 13.19 по местному времени в горном городе Гадонг, что в 286 км от Сеула.

Пожарные смогли ликвидировать возгорание только в воскресенье, почти через 21 час после его начала.

Одного пожарного, который помогал бороться с огнем, доставили в ближайшую больницу, где он скончался.

Также около 75 жителей были вынуждены эвакуироваться, из них никто не пострадал.

Всего сгорело 910 тыс. гектаров леса.
 

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