



Масштабный пожар в национальном парке в Южной Корее

Более 900 тысяч гектаров леса сгорели в результате масштабного пожара в южнокорейском Национальном парке Маунт Джири, сообщает Yonhap.



Пожар возник в субботу, 11 марта, в 13.19 по местному времени в горном городе Гадонг, что в 286 км от Сеула.



Пожарные смогли ликвидировать возгорание только в воскресенье, почти через 21 час после его начала.



Одного пожарного, который помогал бороться с огнем, доставили в ближайшую больницу, где он скончался.



Также около 75 жителей были вынуждены эвакуироваться, из них никто не пострадал.



Всего сгорело 910 тыс. гектаров леса.

