



Масштабный пожар в цехе в Подмосковье: есть угроза взрывов

В российских Химках в Московской области утром, 11 июля вспыхнул масштабный пожар в цехе по производству керамической плитки.



Соответствующие кадры публикуют российские паблики.



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Возгорание произошло утром. Площадь выросла до пяти тысяч квадратных метров. Над объектом вздымается плотный столб дыма. На месте пожара работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.



По данным Telegram-канала "База", есть угроза взрыва газовых баллонов.



