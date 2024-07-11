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Масштабный пожар в цехе в Подмосковье: есть угроза взрывов
11.07.2024 11:56 Алина Груднева

Масштабный пожар в цехе в Подмосковье: есть угроза взрывов

В российских Химках в Московской области утром, 11 июля вспыхнул масштабный пожар в цехе по производству керамической плитки. 

Соответствующие кадры публикуют российские паблики.

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Возгорание произошло утром. Площадь выросла до пяти тысяч квадратных метров. Над объектом вздымается плотный столб дыма. На месте пожара работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Telegram-канала "База", есть угроза взрыва газовых баллонов.

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