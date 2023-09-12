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Марокканцы об ужасах после землетрясения: трупный запах очень сильный
12.09.2023 14:20 Алина Груднева

Марокканцы об ужасах после землетрясения: трупный запах очень сильный

Выжившие после самого разрушительного землетрясения в Марокко рассказали об ужасных условиях, в которых вынуждены находиться.

По данным телеканала "Аль-Джазира", трупы, которые по-прежнему находятся под завалами, уже начали разлагаться, из-за чего буквально нечем дышать.

"До сих пор мы не нашли выживших, только мертвых, погребенных под обломками. Трупный запах очень сильный. У нас до сих пор нет ни электричества, ни воды", - рассказал один из местных жителей.

Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы найти выживших после землетрясения, которые могут быть в ловушке под завалами. В некоторые труднодоступные районы спасатели до сих пор не добрались. Отчаявшиеся жители в ожидании помощи сами ищут выживших, разгребая голыми руками обломки.

По последним данным, число жертв землетрясения превысило 2800 человек. Ожидается, что количество погибших продолжит расти.

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