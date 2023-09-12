



Марокканцы об ужасах после землетрясения: трупный запах очень сильный

Выжившие после самого разрушительного землетрясения в Марокко рассказали об ужасных условиях, в которых вынуждены находиться.



По данным телеканала "Аль-Джазира", трупы, которые по-прежнему находятся под завалами, уже начали разлагаться, из-за чего буквально нечем дышать.



"До сих пор мы не нашли выживших, только мертвых, погребенных под обломками. Трупный запах очень сильный. У нас до сих пор нет ни электричества, ни воды", - рассказал один из местных жителей.



Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы найти выживших после землетрясения, которые могут быть в ловушке под завалами. В некоторые труднодоступные районы спасатели до сих пор не добрались. Отчаявшиеся жители в ожидании помощи сами ищут выживших, разгребая голыми руками обломки.



По последним данным, число жертв землетрясения превысило 2800 человек. Ожидается, что количество погибших продолжит расти.