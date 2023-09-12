



Число жертв землетрясения в Марокко продолжает расти

В Марокко в результате землетрясение число жертв превысило 2800 человек.



Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны.



По данным ведомства, поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели разыскивают людей, погребенных под обломками разрушенных зданий.



Мощное землетрясение всколыхнуло Марокко 9 сентября. По словам экспертов, оно стало самым разрушительным и смертоносным более чем за 100 лет.



Разрушения коснулись исторической части города Марракеш, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.