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Число жертв землетрясения в Марокко продолжает расти
12.09.2023 08:14 Алина Груднева

Число жертв землетрясения в Марокко продолжает расти

В Марокко в результате землетрясение число жертв превысило 2800 человек.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели разыскивают людей, погребенных под обломками разрушенных зданий.

Мощное землетрясение всколыхнуло Марокко 9 сентября. По словам экспертов, оно стало самым разрушительным и смертоносным более чем за 100 лет.

Разрушения коснулись исторической части города Марракеш, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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