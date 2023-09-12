Число жертв землетрясения в Марокко продолжает расти
В Марокко в результате землетрясение число жертв превысило 2800 человек.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства, поисково-спасательная операция продолжается. Спасатели разыскивают людей, погребенных под обломками разрушенных зданий.
Мощное землетрясение всколыхнуло Марокко 9 сентября. По словам экспертов, оно стало самым разрушительным и смертоносным более чем за 100 лет.
Разрушения коснулись исторической части города Марракеш, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.