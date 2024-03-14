Новости » Происшествия
Люди в панике: в Белгородской области началась эвакуация
14.03.2024 15:56 Алина Груднева

Люди в панике: в Белгородской области началась эвакуация

В Белгородской области началась паническая эвакуация населения на фоне операции российских добровольцев.

Соответствующий перехват разговора россиян опубликовали Легион "Свобода России" и РДК.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Сваливают люди на панике уже. Спрашивают, кто эвакуируется и куда". Перехват разговора россиян об эвакуации гражданских с некоторых районов Белгородской области", - сообщают добровольцы.

Как сообщалось ранее, также в Белгородской области было решено закрыть все без исключения торговые центры.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы