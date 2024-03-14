



Люди в панике: в Белгородской области началась эвакуация

В Белгородской области началась паническая эвакуация населения на фоне операции российских добровольцев.



Соответствующий перехват разговора россиян опубликовали Легион "Свобода России" и РДК.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Сваливают люди на панике уже. Спрашивают, кто эвакуируется и куда". Перехват разговора россиян об эвакуации гражданских с некоторых районов Белгородской области", - сообщают добровольцы.



Как сообщалось ранее, также в Белгородской области было решено закрыть все без исключения торговые центры.

