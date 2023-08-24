Ливанский военный самолет потерпел крушение
В четверг, 24 августа, в Ливане потерпел крушение военный вертолет.
В ливанской армии подтвердили информацию о том, что погибли два члена экипажа.
Еще один военный получил ранения. Вертолет ВВС разбился в горной местности к востоку от Бейрута.
Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета. По факту крушения начато расследование.
По предварительной версии, причиной стала плохая видимость и туман. Тем не менее, ливанская армия не исключает также технической неисправности и человеческого фактора.