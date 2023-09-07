



Кусают, как пираньи: На испанском курорте туристов атакуют рыбы

На испанском курорте Бенидорм туристы стали жаловаться на массовые укусы рыб. Ежедневно обращаются за медицинской помощью не менее 15 отдыхающих. Об этом пишет Express.



Рыбы обгрызают раны и родинки, оставляют следы зубов на руках, ногах и спине. За последние дни на известном пляже Поньенте произошло несколько нападений. Туристы жалуются, что эти рыбы "кусаются, как какие-то пираньи". Но такие хлопоты доставляют чернохвостые облады. Длина их тела с черным пятном на хвосте составляет около 30 см.



Это вид окунеобразных, чаще встречающихся у острова Табарка близ Аликанте. Но в этом году облады стали гораздо ближе подплывать к береговой линии.

Эксперты объяснили, что дело в повышении температуры морской воды. В этом сезоне она значительно выше нормы и достигает 29-30 градусов. Поэтому у рыб ускорился метаболизм, и им требуются гораздо больше пищи. Рыбы чувствуют запах плоти и могут укусить за ранкы на теле купающихся.



В Институте прибрежной экологии предупреждали о таком явлении еще с 2017 года, когда первые пострадавшие от укусов стали обращаться за помощью в службу спасения Аликанте.

