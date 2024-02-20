



Кто перевозил тело Навального: журналисты нашли ответ

В перевозке тела российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме, участвовали машины, принадлежащие полиции и колонии, где он содержался.



Об этом сообщили журналисты "Медиазоны".



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Ранее была обнародована запись с дорожной камеры, на которой показан кортеж из автомобилей в ночь на 17 февраля, который следовал по дороге от города Лабытнанги в сторону Салехарда.



По словам источника издания, у него были в распоряжениях номера автомобилей, на основе которых было установлено, что, к примеру, серый седан без спецзнаков принадлежал ОМВД по Лабытнанг , а УАЗ в спецраскраске ФСИН был санитарным автомобилем для перевозки лежачих пациентов от ИК-3 в Харпе.



По данным "Медиазоны", УАЗ пробыл в Салехарде около полутора часов, а затем вернулся в сторону Лабытнанги без сопровождения полиции.