КСИР атаковал объекты в Ираке близ консульства США
Корпус стражей исламской революции в ночь на 16 января атаковал объекты в Ираке недалеко от американского консульства в Эрбиле.
Об этом сообщает телекомпания ABC.
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Информация о пострадавших среди американских военных не поступала.
В связи с авиаударами, аэропорт Эрбиля приостановил работу.
The footage shows the moment when #IRGC missiles hit the anti-#Iran groups' position in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/mpcnxjl5rN— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) January 15, 2024
İran Devrim Muhafızları: "Mossad'ın Erbil'deki karargahını vurduk"— EHA MEDYA (@eha_medya) January 16, 2024
▪İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının… pic.twitter.com/Mm6jqudXRf