КСИР атаковал объекты в Ираке близ консульства США

Корпус стражей исламской революции в ночь на 16 января атаковал объекты в Ираке недалеко от американского консульства в Эрбиле.



Об этом сообщает телекомпания ABC.



Информация о пострадавших среди американских военных не поступала.



В связи с авиаударами, аэропорт Эрбиля приостановил работу.

The footage shows the moment when #IRGC missiles hit the anti-#Iran groups' position in Erbil, Iraq. pic.twitter.com/mpcnxjl5rN