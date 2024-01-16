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КСИР атаковал объекты в Ираке близ консульства США
16.01.2024 07:24 Алина Груднева

КСИР атаковал объекты в Ираке близ консульства США

Корпус стражей исламской революции в ночь на 16 января атаковал объекты в Ираке недалеко от американского консульства в Эрбиле.

Об этом сообщает телекомпания ABC.

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Информация о пострадавших среди американских военных не поступала.

В связи с авиаударами, аэропорт Эрбиля приостановил работу. 

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