



Крушение самолета ВВС Польши: пилот не выжил

В результате крушения учебно-тренировочного самолета ВВС Польши М-346 Master, которое произошло 12 июля во время тренировочного полета, пилот не выжил.



По данным польских СМИ, он не успел катапультироваться.



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Авиационная группа готовилась к летному показу, который должен был состояться 13 июля.



"Мы не летаем на этом самолете каждый день. Мы делаем это в дополнение к различным авиационным задачам из-за страсти к полетам", - сказал в интервью ВВС майор Йель Бялик.



Как сообщалось ранее, самолет загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта в Гдыне.