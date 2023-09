Крушение лифта на Бали: пять человек погибли на популярном курорте

На популярном курорте на Бали погибли пятеро молодых работников отеля.



По данным The Daily Mail, они сорвались со 100 метровой высоты, когда оборвался стальной трос на подъемнике.



Двое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 24 лет работали уборщиками на курорте Ayuterra Resort в районе Убуда. Они воспользовались знаменитым в Instagram стеклянным лифтом, который поднимается по склону под углом 35 градусов, когда порвался трос.



Причина обрыва устанавливается. Полиция выясняет, было ли проведено своевременное техобслуживание и почему не было предпринято никаких резервных мер на случай поломки.

#Bali #Indonesia🇮🇩- Five people killed after the swing rope of a gondola lift cable brakes and falls into a ravine at Ayuterra Resort in #Ubud of #Gianyar Regency, with BPBD and police responding; officials said pic.twitter.com/wj4agjf3me