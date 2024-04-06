Новости » Происшествия
Космический корабль РФ приземлился в Казахстане после отстыковки от МКС
06.04.2024 11:23 Алина Груднева

Космический корабль РФ приземлился в Казахстане после отстыковки от МКС

Российский космический корабль приземлился в Казахстане после возвращения с Международной космической станции с астронавтами из России, Белоруссии и США. 

Россиянин Олег Новицкий и белоруска Марина Весильвская отправились на МКС в прошлом месяце на космическом корабле "Союз". 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Они вернулись на Землю вместе с американским астронавтом Лорел О'Хара, находившимся на борту орбитальной станции с сентября.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы