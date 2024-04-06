



Космический корабль РФ приземлился в Казахстане после отстыковки от МКС

Российский космический корабль приземлился в Казахстане после возвращения с Международной космической станции с астронавтами из России, Белоруссии и США.



Россиянин Олег Новицкий и белоруска Марина Весильвская отправились на МКС в прошлом месяце на космическом корабле "Союз".



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Они вернулись на Землю вместе с американским астронавтом Лорел О'Хара, находившимся на борту орбитальной станции с сентября.