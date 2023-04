Кошка спасла свою хозяйку от диабетической комы

Кошка Уиллоу спасла жизнь своей обладательнице, больной сахарным диабетом, и стала финалисткой National Cat Awards. Об этом пишет Sky News.



51-летняя Аманда Джеймсон из Ливерпуля потеряла сознание во сне, уснув с опасно низким уровнем сахара в крови.



Уиллоу укусила за ногу сожителя аманды Рэя Шервуда, который дремал перед телевизором в гостиной. Тот проснулся и пошел за кошкой, которая повела его к Аманде. В спальне Рэй обнаружил, что Аманда упала с кровати и не реагировала на слова, поэтому он вызвал скорую помощь.



Прибывшие врачи сказали, что женщина могла впасть в диабетическую кому.



“Я был совершенно ошеломлен – Уиллоу спасла ей жизнь. Она невероятная кошка, настоящий герой”, – говорит Шервуд.

За этот поступок Уиллоу попала в National Cat Awards и стала финалисткой в ​​категории “Удивительный котик”. Победителей объявят 17 июля.

