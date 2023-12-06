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Контейнеровоз столкнулся с мостом в Суэцком канале
06.12.2023 18:09 Алина Груднева

Контейнеровоз столкнулся с мостом в Суэцком канале

В Суэцком канале контейнеровоз One Orpheus столкнулся с мостом, в связи с чем движение водного транспорта было перенаправлено.

Информацию об этом подтвердили в администрации Суэцкого канала (SCA).

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Чтобы оттянуть контейнеровоз, были направлены буксиры. По предварительным данным. У судна произошла техническая неполадка, когда оно следовало по каналу из Сингапура в Нидерланды.

ЧП с One Orpheus произошло на восточной полосе средней части канала. Пока разбирались с контейнеровозом, другие корабли были перенаправлены для движения по старой части канала.

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