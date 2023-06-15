КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету
В четверг, 15 июня, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Информацию об этом подтвердило министерство обороны Японии.
По данным Yonhap, военные Южной Кореи тоже подтвердили запуск баллистической ракеты из КНДР.
В воскресенье Япония распространила приказ об уничтожении любой северокорейской баллистической ракеты или обломков, которые угрожают территории страны.
Береговая охрана сообщила, что выпущенная в этот раз ракета приземлилась в море в 19:50.
По данным оборонного ведомства Японии, его страна решительно осуждает "провокационные и безответственные действия, ведущие к эскалации в регионе".
"Наш ответ на это будет неизбежным", — сказал представитель минобороны Японии.