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КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету
15.06.2023 14:23 Алина Груднева

КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету

В четверг, 15 июня, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Информацию об этом подтвердило министерство обороны Японии.

По данным Yonhap, военные Южной Кореи тоже подтвердили запуск баллистической ракеты из КНДР.

В воскресенье Япония распространила приказ об уничтожении любой северокорейской баллистической ракеты или обломков, которые угрожают территории страны.

Береговая охрана сообщила, что выпущенная в этот раз ракета приземлилась в море в 19:50.

По данным оборонного ведомства Японии, его страна решительно осуждает "провокационные и безответственные действия, ведущие к эскалации в регионе".

"Наш ответ на это будет неизбежным", — сказал представитель минобороны Японии.
 

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