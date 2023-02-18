



КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В субботу, 18 февраля, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря.



Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



Как отметили в береговой охране Японии, КНДР запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету.



Информацию о пуске также подтвердило министерство обороны Японии. По данным оборонного ведомства, ракета пробыла в воздухе 66 минут, после чего упала в морской экономическое зоны Японии.

