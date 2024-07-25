



КНДР осуществила "мусорную атаку" на резиденцию президента Южной Кореи

Северная Корея продолжает запуски "мусорных бомб" на территорию Южной Кореи.



По данным Yonhap, один из таких шаров рухнул на территории резиденции президента страны.



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В Службе безопасности президента сообщили, что это произошло 24 июля.



"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения", - сказано в заявлении.



В службе добавили, что продолжается мониторинг в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов.