



"Климатический" вандализм: в Берлине облили краской Бранденбургские ворота

Экоактивистки из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в воскресенье забрызгали оранжевой краской Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против климатической политики Германии, сообщает немецкий новостной сайт Tagesschau.



Залиты краской все шесть колонн исторической достопримечательности. Полиция оцепила территорию вокруг места происшествия. По данным правоохранителей, были задержаны 13 человек. Их привлекут к ответственности за повреждение общественного имущества.



Группа Last Generation взяла на себя ответственность за акцию. Экоактивисты использовали специальные баллоны для распыления краски. Также краской было запачкано дорожное покрытие на Парижской площади перед воротами.



Letzte Generation ("Последнее поколение") – это группа активистов, борющихся с изменением климата, преимущественно в Германии, Италии и Австрии. Группа описывает себя как "альянс" и была сформирована в 2021 году. По словам активистов, они принадлежат к последнему поколению, которое еще способно остановить полный коллапс Земли.



С момента своего образования они проводили акции, такие как многочисленные блокады дорог (276 в Германии в течение 2022 года) и использовали краску для вандализма яхт, известных картин, домов, ресторанов и частных самолетов.



14 октября 2022 года экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.



25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.



4 мая активисты организации "Последнее поколение" вышли на протест топлесс и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики итальянского правительства.



11 июня министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила , что климатические активисты группировки "Последнее поколение" ответственны за 580 уголовных преступлений с начала прошлого года.

