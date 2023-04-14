



Кения: 4 сектанта заморили себя голодом по приказу пастора

Кенийская полиция расследует смерть четырех человек. По версии следствия, жертвы уморили себя голодом по приказу лидера скандального культа чтобы "быстро попасть на небеса".



Утверждается, что пастор Макензи Нтенге посоветовал своим последователям в прибрежном районе Килифи уморить себя голодом, чтобы "быстро попасть на небеса".



По сообщению полиции, в четверг оперативники обнаружили 15 человек в критическом состоянии, но только 11 из них успели доставить в больницу живыми.



Полиция также расследует сообщения о массовом захоронении в близлежащем лесу.



В прошлом месяце пастору Нтенге было предъявлено обвинение в связи со смертью двух детей, чьи родители присоединились к его Международной церкви "Благая весть".



Он не признал себя виновным и был отпущен под залог. Нынешнее местонахождение пастора неизвестно.



Личности погибших в четверг пока не установлены.



Некоторые из выживших, в том числе подросток, в настоящее время находятся в критическом состоянии из-за сильного истощения.



Полиция заявила, что начала поиск последователей Международной церкви "Благая весть" после того, как получила информацию о том, что "невежественные граждане" "умерли от голода под предлогом встречи с Иисусом после того, как подозреваемый промыл им мозги".



Полиция получила информацию о "массовой неглубокой могиле жертв этого "промывания мозгов", где в общей сложности захоронено 31 тело, в неустановленном месте в лесу Шакахола", — говорится в заявлении.



Кения — религиозная страна, и это не первый случай, когда людей заманивают присоединиться к опасным, нерегулируемым церквям или культам.

