Капсулы с кокаином: женские органы использовали не по назначению
Девушка была поймана при попытке провезти кокаин через аэропорт Буэнос-Айреса, спрятав десяток капсул во влагалище.
20-летняя женщина положила 11 капсул в презерватив, а затем спрятала его во влагалище.
Когда ее остановили в международном аэропорту Эзейза в Буэнос-Айресе, она успела проглотить еще 67 капсул.
Каждая капсула во влагалище содержала 110 г наркотика класса А, уличная стоимость которого в Великобритании составляет 6 380 евро, а в тех, которые она проглотила, было 632 г кокаина стоимостью 36 650 евро.
Наркокурьер пыталась улететь рейсом Iberia 2602 в Барселону (Испания), но сотрудники аэропорта попросили ее пройти сканирование, поскольку у них возникли подозрения.
Наркокурьер, по описанию миниатюрная и весом не более 50 кг, имела недавно полученный паспорт и выглядела нервной.
Когда капсулы были обнаружены, сотрудники отвезли ее в больницу Eurnekian Ezeiza, где они были благополучно удалены.
Девушка отказывается сотрудничать со следствием.