



Капсулы с кокаином: женские органы использовали не по назначению



Девушка была поймана при попытке провезти кокаин через аэропорт Буэнос-Айреса, спрятав десяток капсул во влагалище.



20-летняя женщина положила 11 капсул в презерватив, а затем спрятала его во влагалище.



Когда ее остановили в международном аэропорту Эзейза в Буэнос-Айресе, она успела проглотить еще 67 капсул.



Каждая капсула во влагалище содержала 110 г наркотика класса А, уличная стоимость которого в Великобритании составляет 6 380 евро, а в тех, которые она проглотила, было 632 г кокаина стоимостью 36 650 евро.



Наркокурьер пыталась улететь рейсом Iberia 2602 в Барселону (Испания), но сотрудники аэропорта попросили ее пройти сканирование, поскольку у них возникли подозрения.



Наркокурьер, по описанию миниатюрная и весом не более 50 кг, имела недавно полученный паспорт и выглядела нервной.



Когда капсулы были обнаружены, сотрудники отвезли ее в больницу Eurnekian Ezeiza, где они были благополучно удалены.



Девушка отказывается сотрудничать со следствием.

