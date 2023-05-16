



Кадыров заявил, что выкупил своего жеребца Зазу у спецслужб Украины

Представители украинских спецслужб якобы предлагали главе Чечни Рамзану Кадырову выкупить его племенного жеребца Зазу. Об этом Кадыров написал в Telegram 15 мая.



По его словам, в начале 2023 года на него через посредников вышли спецслужбы Украины и предложили сделку.



"Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным", — отметил чеченский лидер.



Кадыров далее обвинил спецслужбы в "дерзком плане" — якобы они инсценировали кражу скакуна из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими.



"Всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может. Сейчас Зазу на пути домой. Обошлось мне его возвращение в 18 тысяч долларов. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки", — заключил Кадыров.



Чешские власти заморозили имущество Кадырова, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций. Предположительно, в ночь с 3 на 4 марта этого года неизвестные похитили Зазу. Кадыров заявил, что украденный конь стоил не менее $10 млн