



Известный камерунский журналист найден мертвым после похищения

Изуродованное тело известного камерунского журналиста было найдено недалеко от столицы Яунде через пять дней после его похищения.



Мартинес Зого, директор частной радиостанции Amplitude FM, был похищен 17 января, не успев доехать до полицейского участка, спасаясь от нападавших, сообщаила организация "Репортеры без границ" (RSF).



Зого, ведущий известной ежедневной программы Embouteillage, недавно сообщал о случае предполагаемого хищения средств, связанного с проправительственным СМИ.



По данным RSF, полиция в пригороде Яунде услышала громкий шум возле своего полицейского участка и обнаружила сильно поврежденную машину журналиста примерно в 20:00 по местному времени во вторник.



"Полицейские видели, как отъезжала черная машина. Позже они поняли, что это было похищение", — заявили в организации.



Коллега Зого, главный редактор Amplitude FM Чарли Ами Чуэмоу, подтвердил похищение и последующую смерть. Полиция и правительство пока не комментируют трагический инцидент.



Защитники средств массовой информации назвали его исчезновение и смерть еще одним признаком опасности репортажей в Камеруне.



В заявлении Камерунского профсоюза журналистов говорится: "Камерунские СМИ только что потеряли одного из своих членов, ставшего жертвой ненависти и варварства. Где в Камеруне свобода прессы, свобода мнений и свобода слова, когда работа в СМИ сейчас сопряжена со смертельным риском?"



Журналисты говорят, что Камерун — одна из многих стран на континенте, от Буркина-Фасо до Эфиопии и Экваториальной Гвинеи, где свобода СМИ находится под угрозой со стороны авторитарных правительств.

