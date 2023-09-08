



Израильтянка погибла в результате аварии на велосипеде на Кипре

Тови Аренс-Кармон, 54 лет, погибла в деревне недалеко от Ларнаки, упав с велосипеда во время езды по бездорожью. У нее остались муж и четыре дочери.



Тови была предпринимателем и старшим менеджером, она управляла компаниями и инновационными центрами ведущих компаний Израиля. Помимо прочего, она работала заместителем генерального директора в Корпорации развития Кесарии и заместителем генерального директора по маркетингу в Тамбуре.



Она имела степень бакалавра промышленной инженерии и менеджмента в Технионе и степень магистра делового менеджмента в Тель-Авивском университете.



МИД Израиля сообщил, что “инцидентом занимаются израильский консул на Кипре и Департамент по делам израильтян за рубежом”.

