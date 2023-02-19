



Израильский профессор арестован по подозрению в торговле оружием

В международном аэропорту Ларнаки на юге Кипра в четверг арестовали израильского профессора Гала Люфта по подозрению в торговле оружием в Ливии и Китае.



По данным Ynet, на его арест ордер выдал Интерпол.



Уточняется, что его арестовали в аэропорту, когда он садился в самолет, чтобы вернуться в Израиль. Помимо торговли оружия, Люфта подозревают в заговоре с целью совершения тяжких преступлений, а также в даче ложных показаний и других преступлениях, предположительно совершенных с 2015 года.



Профессор подтвердил информацию о своем аресте, опубликовав пост в Twitter. Он утверждает, что его задержание было частью "политически мотивированного запроса об экстрадиции" из США. Он отрицает выдвинутые против него подозрения. По словам Люфта, американский минюст "пытается похоронить" его для "защиты Байдена и его семьи".



Адвокат подозреваемого Мордехай Цивин сказал, что профессор стал объектом преследования из-за информации, переданной правоохранительным органам в 2019 году в рамках уголовного расследования Хантера Байдена.



"Обвинение в перевозке оружия в Китай и Ливию было бы хорошим способом заставить его заткнуться, потому что он знает многое о Хантере. Сенат только недавно начал расследование по делу Хантера. Показаний Гала, если ему позволят, похоронит Хантера Байдена. Более того, его показания привлекут внимание к самому президенту", - считает адвокат.