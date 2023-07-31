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Израильский певец Бузаглу подрался с иранцем в Дубаи
31.07.2023 10:41 Аркадий Бочаровский

Израильский певец Бузаглу подрался с иранцем в Дубаи

  
Израильский певец Дуди Бузаглу был арестован в Дубае по подозрению в нападении на гражданина Ирана, который, согласно подозрениям, приставал к Бузаглу из-за того, что тот был израильтянином.

Бузаглу был освобожден из-под стражи в Дубае через четыре дня после драки.

Израильский бизнесмен в Дубае, хорошо знакомый с поведением местной полиции, объяснил порталу Мако арест певцу: "В Дубае действуют законы шариата. Достаточно того, что ты проклинаешь кого-то, даже если ты не нападаешь на него, чтобы вызвать полицию для твоего ареста".

По его словам, "израильтяне в Дубае не понимают, что это не государство Израиль и им нельзя делать то, что они хотят, потому что иначе их арестуют за любую ерунду - в том числе за то, что полиция в Израиле их никогда  не арестовала бы".
 

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