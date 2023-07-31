



Израильский певец Бузаглу подрался с иранцем в Дубаи



Израильский певец Дуди Бузаглу был арестован в Дубае по подозрению в нападении на гражданина Ирана, который, согласно подозрениям, приставал к Бузаглу из-за того, что тот был израильтянином.



Бузаглу был освобожден из-под стражи в Дубае через четыре дня после драки.



Израильский бизнесмен в Дубае, хорошо знакомый с поведением местной полиции, объяснил порталу Мако арест певцу: "В Дубае действуют законы шариата. Достаточно того, что ты проклинаешь кого-то, даже если ты не нападаешь на него, чтобы вызвать полицию для твоего ареста".



По его словам, "израильтяне в Дубае не понимают, что это не государство Израиль и им нельзя делать то, что они хотят, потому что иначе их арестуют за любую ерунду - в том числе за то, что полиция в Израиле их никогда не арестовала бы".

