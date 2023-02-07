



Израиль: второй день "Барбары"

После первого дня зимней бури с сильными ветрами и дождями, причинившими ущерб по всей стране, погода сегодня, 7 февраля, продолжает оставаться штормовой во всех регионах Израиля. После сильных дождей возможны наводнения в прибрежных городах, есть опасение наводнений в ручьях Иудейской пустыни, Мертвого моря и северного Негева.



Кроме того, произойдет значительное понижение температуры, и погода станет еще холоднее при сильном ветре, который будет достигать 70 км/ч. Начиная с вечера - ожидается выпадение снега в горных районах.



Прогнозируемые температуры на сегодня: в Иерусалиме до 6 градусов, в Тель-Авиве до 14, в Кацрине 8, в Нагарии до 12, в Цфате до 4, в Хайфе до 11, в Тверии до 13, в Тайбе до 13, в Ариэле до 6, в Реховоте до 12, в Бейт-Шемеше до 13, на Мертвом море до 17, в Беэр-Шеве до 11, в Мицпе-Рамон до 8 и в Эйлате до 19 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: завтра - самый холодный день недели. Погода станет очень холодной, пройдут лишь небольшие дожди. На вершинах северных и центральных гор выпадет снег. В четверг по-прежнему будет холодно, с периодическими небольшими дождями. В пятницу дождь прекратится, но погода по-прежнему будет холоднее, чем обычно. В субботу - ясно и холодно.



Название для шторма "Барбара" было определено в рамках широкого проекта израильской метеорологической службы совместно с их коллегами на Кипре и в Греции, который начался в прошлом году. Решение определить название шторма обусловлено соответствием различным критериям, которые определяют общую интенсивность в данном районе для различных метеорологических явлений.



В связи со штормовой погодой и ожидаемым снегом на Голанских высотах, занятия в учебных заведениях в поселениях Неве-Атив, Нимрод, Аль-Рум, Одем, Маром-Голан проводиться не будут.