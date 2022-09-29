Израиль поможет пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико
Израиль направил помощь жителям Пуэрто-Рико, которые пострадали от урагана "Фиона".
Делегация организации United Hatzalah окажет психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от стихии.
Тамар Шлезингер, израильский социальный работник и волонтер Hatzalah, прокомментировала поездку.
"Представьте, каково это — перестраивать свой дом во второй раз, опасаясь, что в ближайшие несколько лет он снова может быть разрушен", — сказала она.
Участники миссии окажут поддержку многим малообеспеченным слоям населения.