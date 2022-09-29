



Израиль поможет пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико

Израиль направил помощь жителям Пуэрто-Рико, которые пострадали от урагана "Фиона".



Делегация организации United Hatzalah окажет психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от стихии.



Тамар Шлезингер, израильский социальный работник и волонтер Hatzalah, прокомментировала поездку.



"Представьте, каково это — перестраивать свой дом во второй раз, опасаясь, что в ближайшие несколько лет он снова может быть разрушен", — сказала она.



Участники миссии окажут поддержку многим малообеспеченным слоям населения.