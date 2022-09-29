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Израиль поможет пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико
29.09.2022 19:07 Александр Юзовский

Израиль поможет пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико

Израиль направил помощь жителям Пуэрто-Рико, которые пострадали от урагана "Фиона".

Делегация организации United Hatzalah окажет психологическую и медицинскую помощь пострадавшим от стихии. 

Тамар Шлезингер, израильский социальный работник и волонтер Hatzalah, прокомментировала поездку.

"Представьте, каково это — перестраивать свой дом во второй раз, опасаясь, что в ближайшие несколько лет он снова может быть разрушен", — сказала она.

Участники миссии окажут поддержку многим малообеспеченным слоям населения.

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