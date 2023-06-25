



Из-за столкновений с Вагнером в Воронеже сгорело 5 000 тонн авиационного топлива

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Воронеже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.



Пожар начался днем 24 июня в тот момент, когда ЗРК ЧВ Вагнер выпустил ракету по военному вертолету Ка-52 над нефтекомплексом.



"В 0:40 полностью потушен пожар на нефтебазе в Воронеже. Для это потребовалось 12 часов и практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарным, несмотря на масштабы пожара (загорание резервуара с авиационным топливом 5 тыс. тонн), удалось не допустить распространение огня на другие емкости", - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже начался в субботу днем. Участие в его ликвидации принимали 100 пожарных и 31 единица техники, включая два пожарных поезда.