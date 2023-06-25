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25.06.2023 10:08 Аркадий Бочаровский

Из-за столкновений с Вагнером в Воронеже сгорело 5 000 тонн авиационного топлива

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Воронеже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Пожар начался днем 24 июня в тот момент, когда ЗРК ЧВ Вагнер выпустил ракету по военному вертолету Ка-52 над нефтекомплексом.

"В 0:40 полностью потушен пожар на нефтебазе в Воронеже. Для это потребовалось 12 часов и практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарным, несмотря на масштабы пожара (загорание резервуара с авиационным топливом 5 тыс. тонн), удалось не допустить распространение огня на другие емкости", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже начался в субботу днем. Участие в его ликвидации принимали 100 пожарных и 31 единица техники, включая два пожарных поезда.

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