



Из-за политики талибов: частные афганские университеты под угрозой закрытия

Четверть частных университетов Афганистана рискует быть закрытой из-за запрета на обучение женщин, введенного талибами.



Об этом сообщает Associated Press.



Представитель союза частных университетов Мохаммад Карим Насири заявил, что 35 учебных заведений рискуют быть закрытыми из-за запрета. Он добавил, что студенты-мужчины также бойкотируют занятия и экзамены в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.



На прошлой неделе талибы запретили женщинам посещать университеты, что нанесло еще один удар по правам и свободам женщин и девочек. Этот шаг вызвал международное осуждение и протест внутри страны.