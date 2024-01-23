



Из-за оползня в Китае погибли 2 и пострадали 47 человек

По меньшей мере два человека погибли и более 40 пропали без вести в результате схода оползня в горной провинции Юньнань на юго-западе Китая в понедельник, 22 января.



Стихия обрушилась на деревню Ляншуй города Чжаотун.



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Более 500 жителей были эвакуированы из пострадавших от оползня районов, так как провинциальная комиссия по уменьшению опасности стихийных бедствий активировала третий уровень экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим, сообщает государственное агентство CCTV.



В настоящее время ведутся работы по спасению людей, оказавшихся в ловушке под оползнем, сообщают официальные СМИ, а двое из пропавших без вести найдены мертвыми.

