



Из немецкого музея украдены золотые монеты на 1,6 млн долларов

Воры украли из немецкого музея редкие золотые монеты стоимостью более 1,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает полиция Баварии.

По словам правоохранителей, кража была совершена за девять минут.

Эти монеты были обнаружены во время археологических раскопок в 1999 году недалеко от Манчинга. Их находка считалась крупнейшим открытием кельтского золота в 20 веке.

Они датируются 100 годом до н.э. Эксперты опасаются, что из-за сложности продажи монет, воры их переплавят и продадут по цене золота – примерно 250 000 евро.