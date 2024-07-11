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Истребители Китая вторглись в воздушное пространство Тайваня
11.07.2024 08:30 Алина Груднева

Истребители Китая вторглись в воздушное пространство Тайваня

В ночь на 11 июля китайские истребители вторглись в воздушное пространство Тайваня.

Об этом сообщило министерство обороны Тайваня.

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По данным оборонного ведомства, были замечены 66 истребителей. Кроме того, Разведывательное управление ведомства сообщает, что за последние 24 часа в небе над островом наблюдалась интенсивная и необычная активность китайцев.

Напряженность между Китаем и Тайванем достигла пика, когда Китай начал проводить широкомасштабные военные учения.

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