



Истребители Китая вторглись в воздушное пространство Тайваня

В ночь на 11 июля китайские истребители вторглись в воздушное пространство Тайваня.



Об этом сообщило министерство обороны Тайваня.



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По данным оборонного ведомства, были замечены 66 истребителей. Кроме того, Разведывательное управление ведомства сообщает, что за последние 24 часа в небе над островом наблюдалась интенсивная и необычная активность китайцев.



Напряженность между Китаем и Тайванем достигла пика, когда Китай начал проводить широкомасштабные военные учения.