



Иранский правоохранитель застрелен в годовщину смерти Махсы Амини

Член иранского военизированного формирования "Басидж", связанного с "Корпусом стражей исламской революции", был застрелен во время событий, приуроченных к годовщине смерти Махсы Амини, сообщили в воскресенье государственные СМИ Ирана.



Амини, 22-летняя иранская курдка, скончалась в больнице после того как попала туда с травмами головы, полученными во время нахождения под стражей в так называемой иранской "полиции нравов", 16 сентября 2022 года. Девушку арестовали за нарушение строгого дресс-кода Исламской Республики для женщин.



Ее смерть спровоцировала многомесячные акции протеста по всей стране, в ходе которых были убиты сотни людей, в том числе десятки сотрудников службы безопасности. Тегеран назвал протесты "беспорядками", спровоцированными иностранными правительствами и "враждебными СМИ".



"Один человек погиб и трое получили ранения" в субботу вечером в результате "беспорядочной стрельбы" двух неизвестных по охранникам "Басидж" в городе Нурабад в провинции Южный Фарс, сообщило государственное информационное агентство IRNA без уточнения личности нападавших и мотивов стрельбы.



"Разведка, силы безопасности и правоохранительные органы провинции пытаются арестовать нападавших", сбежавших после стрельбы, говорится в сообщении.



По данным IRNA, в субботу власти арестовали несколько групп по обвинению в "планировании создания хаоса" и производстве контента для обслуживания "враждебных СМИ". Многие аресты были произведены в родной провинции Амини, Курдистане, а также на северо-западе и юге Ирана, добавило агентство.



По данным информационного агентства Mehr, несколько человек были арестованы в северо-восточной провинции Северный Хорасан за подстрекательство к "беспорядкам".



Власти центрального города Исфахана "идентифицировали 97 человек" и заблокировали 15 страниц в Instagram за попытку взбудоражить "общественное мнение" в годовщину протестов, сообщает IRNA.

