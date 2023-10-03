



Иранская девочка впала в кому из-за избиения полицией нравов

Иранская девочка в возрасте 16 лет впала в кому после столкновения с полицией нравов в метро в Тегеране.



По данным информагентства AFP, несовершеннолетняя находится в больнице под усиленной охраной.



По словам правозащитников Hengaw, Армита Гараванд была тяжело ранена в результате стычки с полицией нравов. Уточняется, что подростка задержали в прошлое воскресенье. Сейчас к пациентке даже не допускают ее родственников.



Иранские власти эту информацию опровергают, отметив, что девушка просто "упала в обморок" из-за низкого давления, а силовики к этому якобы не имеют никакого отношения.



Эта новость является резонансной на фоне смерти Махсы Амини, которая скончалась больше года назад после того, как ее задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба.