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01.04.2024 15:55 Алина Груднева

Иран предупреждал РФ об угрозе теракта в Москве

Иран за несколько дней до теракта в Москве поделился с Россией информацией  о возможном крупном теракте внутри страны.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По словам источников, информация была получена в ходе допросов задержанных в связи со взрывами в городе Керман 3 января.

Тогда в Иране погибли более 70 человек погибли при взрыве на кладбище, где похоронен Сулеймани, которого ликвидировали США.

 

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