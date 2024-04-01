Иран предупреждал РФ об угрозе теракта в Москве
Иран за несколько дней до теракта в Москве поделился с Россией информацией о возможном крупном теракте внутри страны.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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По словам источников, информация была получена в ходе допросов задержанных в связи со взрывами в городе Керман 3 января.
Тогда в Иране погибли более 70 человек погибли при взрыве на кладбище, где похоронен Сулеймани, которого ликвидировали США.