



Иран освободил режиссера, арестованного во время протестов

Известный иранский режиссер Мохаммад Расулоф, полгода назад заключенный в тюрьму за протесты, связанные с обрушением здания, был освобожден на две недели из-за проблем со здоровьем, сообщил в среду его адвокат.



50-летний Расулоф был арестован 8 июля по обвинению в подстрекательстве к демонстрациям, вспыхнувшим после смертельного обрушения здания в мае на юго-западе города Абадан.



После трагедии группа иранских кинематографистов во главе с Расулофом опубликовала открытое письмо, осуждающее "коррупцию, воровство, неэффективность и репрессии", призывая силы безопасности "сложить полномочия".



"Заключение моего клиента было приостановлено на две недели по состоянию здоровья", — сообщила AFP адвокат директора Марьям Кианерси.



Адвокат добавила, что ее клиент "сейчас выписан из больницы и лечится дома".



Расулоф получил Золотого медведя на Берлинском международном кинофестивале 2020 года за свой фильм против смертной казни "Зла нет", но не смог принять награду лично, поскольку ему запретили покидать Иран.



Его паспорт был конфискован после премьеры его фильма 2017 года "Человек честности" в Каннах, где он получил главный приз в номинации "Особый взгляд".



11 июля власти арестовали всемирно известного режиссера-диссидента Джафара Панахи после допроса в прокуратуре Тегерана по делу Расулофа.

