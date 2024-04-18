



Индийская женщина из экипажа захваченного Ираном судна, вернулась домой

Индийская женщина, которая была членом экипажа контейнеровоза MSC Aries, захваченного Ираном 13 апреля, вернулась в страну, сообщает министерство иностранных дел Индии.



По данным министерства, его представительство в Тегеране поддерживает связь с 16 другими индийскими членами экипажа, все еще находящимися на борту судна, которое было захвачено иранскими стражами революции в Ормузском проливе.



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"Члены экипажа находятся в добром здравии и поддерживают связь с членами своих семей в Индии", - говорится в заявлении министерства.

