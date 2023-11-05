



Инцидент в аэропорту Гамбурга исчерпан спустя 18 часов: мужчина сдался

Спустя почти 18 часов переговоров прорвавшийся на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина сдался властям.



Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на местную полицию.



Мужчина не сопротивлялся. Его четырехлетняя дочь, находящаяся все время с ним в машине, не пострадала.



Водитель идентифицирован как 35-летний Салман Э. По версии следствия, он выкрал свою дочь у бывшей и поехал с ней в аэропорт на фоне спора об опеке. Уже будучи в аэропорту, мужчина требовал, чтобы ему дали вылететь в Турцию вместе с дочерью.



Из-за инцидента, все это время аэропорт Гамбурга не работал. В настоящее время ведутся работы по возобновлению рейсов. Расследование продолжается.