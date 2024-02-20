



ИИ ошибся и водитель был оштрафован

Голландский автомобилист Тим Хансенн был оштрафован на 380 евро за использование телефона во время вождения. Но была одна проблема: он вовсе не пользовался телефоном.



В интервью бельгийскому новостному каналу HLN на прошлой неделе, а также в записи в блоге на сайте своей компании Хансенн рассказал, как он стал случайной жертвой неисправных умных камер с искусственным интеллектом, которые работают, чтобы заметить водителей, пользующихся телефоном.



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Хансенн, который работает с искусственным интеллектом в компании Nippur, нашел фотографию, сделанную смарт-камерами. На ней он явно почесывает голову свободной рукой. Написав в блоге Nippur, Хансенн нашел время, чтобы объяснить, что, по его мнению, было не так в работе ИИ голландской полиции и использованной ими "умной" камеры Monocam, и как ее можно улучшить.



Что касается его штрафа, то в своем посте он объяснил, что подал апелляцию, но ее рассмотрение может занять до 26 недель.

