



Иголка в стоге сена: в Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу

Власти Австралии сообщают, что нашли крошечную радиоактивную капсулу с Цезием-137, которая пропала на прошлой неделе.



Как утверждается, аварийные службы буквально "нашли иголку в стоге сена".



Капсула диаметром 6 мм и длиной 8 мм содержит небольшое количество Цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь. По данным ВВС, капсула была потеряна во время транспортировки по маршруту 1400 км в штате Западная Австралия.



Горнодобывающий гигант Rio Tinto извинился за потерю капсулы, которая могла представлять большую угрозу при неправильном обращении.