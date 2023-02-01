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Иголка в стоге сена: в Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу
01.02.2023 10:25 Ольга Белозерова

Иголка в стоге сена: в Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу

Власти Австралии сообщают, что нашли крошечную радиоактивную капсулу с Цезием-137, которая пропала на прошлой неделе.

Как утверждается, аварийные службы буквально "нашли иголку в стоге сена". 

Капсула диаметром 6 мм и длиной 8 мм содержит небольшое количество Цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь. По данным ВВС, капсула была потеряна во время транспортировки по маршруту 1400 км в штате Западная Австралия. 

Горнодобывающий гигант Rio Tinto извинился за потерю капсулы, которая могла представлять большую угрозу при неправильном обращении. 

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